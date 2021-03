HC Empor Rostock : Marc Pechstein kommt zurück

Schon 2015/16 spielte der gebürtige Sachse an der Ostsee. Schon beim MV-Cup wird er wieder in blau und gelb auflaufen.

Rostock | Vor Beginn der Aufstiegsrunde hat sich der HC Empor Rostock nochmal verstärkt. Mit Marc Pechstein wechselt ein Rückraumspieler an die Ostsee, der bereits in der Saison 2015/16 für die Rostocker auflief. Er kommt vom Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden unter unterschrieb bis 2023. Schon beim MV-Cup wird er das Empor-Trikot tragen. „Marc Pechstein is...

