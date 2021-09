Fußball-Landesklasse : Marcel Peters bringt den Tabellenführer auf die Siegerstraße

In Staffel I entwickelt sich ein Rand-Rostocker Duell an der Spitze: Der Sievershäger SV gewinnt 3:1 in Elmenhorst und wird verfolgt von der SG Warnow Papendorf, die den bisher Zweiten Güstrow II mit 2:0 „entthronte“.

Rostock | 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel I: LSG Elmenhorst – Sievershäger SV 1:3 (0:3) Tabellenführer SSV (14 Punkte) steht jetzt bei einer Bilanz von vier Siegen und zwei Unentschieden, hat in der laufenden Saison noch nicht verloren. Elmenhorst: Gottschalk – Kay, Bladek, Koop (85. Hein), Mohamed, M. Schulz, Sobczak (46. Neupauer), Rute...

