Inline-Skaterhockey : Nachwuchs der Rostocker Nasenbären mit starken Auftritten

Jugendteams überzeugen mit zahlreichen Siegen und guten Leistungen.

Rostock | Die Nachwuchsteams der Rostocker Nasenbären waren in der Inline-Skaterhockey-Ligen des Ostens aktiv. U13-Team feiert drei Siege In eigener Halle in Toitenwinkel hatten die beiden Rostocker Teams mit den Red Devils und den Buffalos zwei Berliner Mannschaften zu Gast. Dabei setzte die „Erste“ den bisher erfolgreichen Kurs fort, besiegte die Buffal...

