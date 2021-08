Handball in Rostock : Nur die Abwehr des HC Empor stellt Zweitliga-Reife unter Beweis

Der HCE ist, weil er zuviele Chancen vergab, am Sonnabend in der Ospa-Arena relativ sang- und klanglos in der 1. Hauptrunde des DHB-Pokals mit einem 19:26 gegen den Liga-Konkurrenten SG BBM Bietigheim ausgeschieden.

Rostock | Das Runde muss ins Eckige. Geschieht das nicht im ausreichenden Maße, werden Chancen aus der Hand gegeben. Und das tat der HC Empor am Sonnabend in der Ospa-Arena vor 300 Zuschauern in der 1. Hauptrunde des DHB-Pokals bei der 19:26 (8:14)- Niederlage gegen den Liga-Konkurrenten SG BBM Bietigheim am Fließband. Sage und schreibe 14:57 Minuten b...

