Rudern in Rostock : Titelverteidiger ORC gewinnt wieder die Vereinswertung

Mit 110 Punkten lag er am Ende auf Platz eins des MV-Athletik-Wettkampfs vor dem Rostocker Ruder-Club (103). Weiter am Start waren die Schweriner RG von 1874/75, der Greifswalder RC Hilda 1892 und der Stralsunder RC.

Rostock | „Wir sind froh, dass wir zum ersten Mal seit drei Jahren den Athletik-Wettkampf der Ruderer in Rostock veranstalten konnten“, sagte Axel Stelter, Koordinator am Bundesstützpunkt/ Landesleistungszentrum in Kessin zu der Mehrkampf-Veranstaltung, die in der Laufhalle am Leichtathletikstadion stattfand. Besonders hebt sich Maja Bresemann ab „Besonde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.