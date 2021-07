Paralympics : Para-Schwimmerin Denise Grahl in heißer Phase der Vorbereitung

Die 28-Jährige wird in Tokio insgesamt viermal an den Start gehen. 2016 in Rio de Janeiro gewann sie einmal Silber.

Rostock | „Heimspiel“ für Para-Schwimmerin Denise Grahl im Vorfeld der vom 24. August bis 5. September in Tokio stattfindenden Paralympics. Die im SC Empor Rostock 2000 unter Maik Michalski (ehemaliger Schwimmer des PSV Schwerin) trainierende Alten- und Krankenpflegerin bereitet sich aktuell in ihrer Schwerin auf die Auseinandersetzung mit der Para-Weltelite vo...

