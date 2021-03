Eishockey in Rostock : REC Piranhas verlieren 3:6 gegen den Herforder EV

Als Matthew Pistilli zum 2:4 traf, schien noch was möglich zu sein, doch Anfang des dritten Drittels war es dann vorbei.

Rostock | Mit 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) unterlagen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am späten Dienstagabend „zu Hause“ in der Hamburger q.beyond Arena dem Herforder EV. Dort geht es auch am Donnerstag erneut gegen den Krefelder EV 81 weiter, der am Sonntag mit 4:0 bezwungen worden war. Vorher hieß es 5:2 in Herne – und wie gut hätte der dritte Sieg in Fo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.