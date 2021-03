Eishockey in Rostock : REC Piranhas triumphieren mit 5:2 beim Herner EV

Ein glänzendes drittes Drittel bringt drei nicht unbedingt eingeplante Punkte. Jetzt heißt es „zu Hause“ nachzulegen.

Rostock | Mit dem 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) beim Herner EV in dessen Eishalle am Gysenberg gelang den Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Freitagabend in der Oberliga Nord eine Riesen-Überraschung. Sonntag um 17 Uhr geht es mit dem ersten von insgesamt vier „Heimspielen“ innerhalb von sieben Tagen weiter. Gegner bei der Premiere in der Hamburger q.beyond Are...

