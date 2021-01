Eishockey in Rostock : Die Piranhas des REC müssen körperlicher auftreten

Für den Elften sind am Freitag beim Neunten EG Diez-Limburg und Sonntag beim Zehnten Krefelder EV Punkte dringend nötig.

Rostock | Am Freitag um 20 Uhr gastieren die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs bei der EG Diez-Limburg in der Eissporthalle Diez, am Sonntag 17 Uhr treten sie beim Krefelder EV 81 in der Rheinlandhalle an – da müssen Punkte her! Und es geht stramm weiter:...

