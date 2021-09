Fußball in Rostock : Trainer Robert Fölsch ist „mit dem Ergebnis nicht unzufrieden“

„Seine“ Frauen vom Rostocker FC wollten ihren Gegner, Zweitliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam II, möglichst wenig zur Entfaltung kommen lassen und hielten bis zur 65. Minute ein 0:1. Endstand: 4:0 für den Favoriten.

Rostock | Die Fußballerinnen des Rostocker FC hielten am Sonntag am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost gegen Zweitliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam II über eine Stunde lang ein bemerkenswertes 0:1, ehe das Ergebnis mit 0:4 noch deutlich ausfiel. In der Spielfeldhälfte der Gäste tauchten die Ostseestädterinnen zwar nicht allzu oft auf, schon gar nicht i...

