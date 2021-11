Fußball in Rostock : Rabea Weglowski erzielt auch das zweite Saisontor für den RFC

Das war aber nur ein schwacher Trost, denn der Gegner traf fünfmal, und das schon vor der Pause. Leider bleibt auch das Verletzungspech den Ostseestädterinnen treu: Vanessa Rist musste mit Schienbeinblessur raus.

Rostock | Es hat sich nichts geändert bei den Fußball-Frauen des Rostocker FC beim 1:5 (1:5) gegen den Bischofswerdaer FV 08. Weder am 16. Platz – sie bleiben Vorletzter der Regionalliga Nordost – noch, was die Nicht-Konkurrenzfähigkeit im Defensivbereich angeht, die Leichtigkeit, mit der der Gegner zum Torerfolg kommt. Und leider auch nicht in Sachen Verletzun...

