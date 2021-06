Ringen in Rostock : Die Kräfte reichen nicht bei Angelina Purschke und Rebekka March

Was zu befürchten war, ist zum Auftakt der Junioren-Europameisterschaften in Dortmund eingetreten: Beide Mädels vom SV Warnemünde schieden früh aus. Am Donnerstag sind Josefine Purschke und Luisa Scheel an der Reihe.

Rostock | Mit Misserfolgen begannen für die Ringerinnen des SV Warnemünde am Mittwoch die Junioren-Europameisterschaften in Dortmund. Angelina Purschke (Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm) unterlag in der Helmut-Körnig-Halle der Französin Joséphine Haemmerle mit 1:7 Punkten. Nachdem sie auf 1:3 verkürzt hatte, schien die Luft in den zweiten drei Minuten jedoch ...

