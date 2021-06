American Football in Rostock : Heiß darauf, im sechsten Anlauf endlich die Huskies zu besiegen

Im zweiten Saisonspiel der GFL2 treten die Griffins am Sonnabend in Hamburg an. Mit diesem Gegner war bisher für sie nicht gut Kirschen essen. Doch diesmal soll der Bock umgestoßen und nicht wieder verloren werden.

Rostock | Mit einem 21:21 gegen die Lübeck Cougars sind die Rostock Griffins in die 2. Bundesliga Nord 2021 im American Football (GFL2) gestartet – am Sonnabend geht es nun erstmals in dieser Saison auf die Autobahn. Zum Glück ist die Anreise bei vorhergesagten tropischen Temperaturen nicht allzu weit: Es geht zu den Hamburg Huskies. Das Match beginnt um 16 ...

