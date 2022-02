2. Basketball-Bundesliga : Rostock Seawolves feiern im Topspiel den zweithöchsten Saisonsieg

Gegen die Nürnberg Falcons gewinnen die Ostseestädter mit 105:70 und übernehmen damit wieder die Tabellenführung der 2. Basketball-Bundesliga.

Rostock | 1500 Fans in der Rostocker Stadthalle, darunter Mecklenburg-Vorpommerns Sport- und Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) und Claus Ruhe Madsen, parteiloser Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock, waren begeistert. Die Rostock Seawolves haben am Sonntag – angetrieben von der Zuschauer-Rückkehr und der tollen Atmosphäre in der Arena – im Spitzens...

