2. Basketball-Bundesliga : Rostock Seawolves finden zurück in die Erfolgsspur

Die Zweitliga-Basketballer bezwingen Rasta Vechta mit und feiern ihren 16. Saisonsieg. Tyler Nelson wird mit 15 Punkten bester Werfer.

Rostock | Trainer Christian Held lief an der Seitenlinie auf und ab. Er wirbelte beide Arme immer wieder durch die Luft, wies mit ausgestrecktem rechten Zeigefinger seiner Mannschaft den Weg, ballte die Faust oder haderte mit zur Seite ausgestreckten Armen und geöffneten Händen. Nicht selten stand der Trainer der Rostock Seawolves dabei im Feld. Doch Emotionen und Anweisungen mussten raus. Der 33-jährige Coach versuchte alles, um seinem Team zu helfen. Mit Erfolg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerten sich die Wölfe im Geisterspiel in der Rostocker Stadthalle und bezwangen Abstiegskandidat Rasta Vechta am Sonntag mit 95:66 (49:32). Damit fanden die Ostseestädter zurück in die Erfolgsspur, feierten ihren bereits 16. Saisonsieg im 20. Spiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Zuvor hatten sie gegen die Eisbären Bremerhaven mit 98:112 verloren. Weiterlesen: Rostock Seawolves empfangen RASTA Vechta Im zerfahrenen ersten Viertel leisteten sich beide Seiten viele Fehler, vergebene Chancen, Ballverluste und Fouls. Den etwas besseren Start legten zunächst die Gäste hin. Nach drei Spielminuten führten sie mit 6:3. Doch dann brachte Spielmacher Chris Carter die Seawolves gegen seinen Ex-Klub mit einem Dreier zum 9:8 erstmals in Führung. Nijal Eman Pearson erhöhte per Korbleger auf 11:8. Fortan steigerten sich die Hausherren und bauten ihren Vorsprung immer weiter aus. Nach dem ersten Abschnitt der Partie führten sie mit 26:14. 49:32-Führung zur Pause Im zweiten Viertel hielten die Rostocker ihr verbessertes Niveau. Sie spielten in der Offensive variabler, waren sowohl von außen per Dreier stets gefährlich als auch unter dem Korb über Zwei-Punkte-Würfe und bei ruhenden Bälle. Deutliche Vorteile hatten sie bei den Drei-Punkte-Würfen, denn sechs von 14 Versuchen gingen rein. Zum Vergleich: Die Gäste trafen keinen ihrer elf Würfe aus der Ferne. Trainer Christian Held wurde fortan etwas ruhiger. Er schaute sich das Spiel nun wahlweise auch sitzend oder entspannt stehend mit den Armen vor der Brust verschränkt an. Immer mal wieder applaudierte Held seiner Mannschaft. Die Rostock Seawolves erhöhten ihren Vorsprung. Bradley Alexander Loesing traf per Dreier zum 47:27 (19.). In die Halbzeitpause ging der Tabellenzweite mit der 49:32-Führung. Ungefährdeter Erfolg In das dritte Viertel starteten die Rostocker gleich wieder mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf. Chris Carter traf wenige Sekunden nach Wiederbeginn zum 52:32. In der Folge verteidigten die Seawolves zunächst ihren komfortablen Vorsprung, erhöhten kurz vor der letzten Viertelpause auf 73:48 (30.) und zogen im Schlussviertel weiter davon. Christian Held wechselte daher munter durch. Und so kam auch Eigengewächst Svante Schmundt zum Einsatz und erzielte zwei Punkte für die Rostocker. Am Ende stand der ungefährdete 95:66-Erfolg für den Favoriten. Weiter geht´s für die Rostock Seawolves am kommenden Sonnabend (19 Uhr) beim Tabellenneunten VfL Kirchheim Knights. Das Hinspiel gegen die Hessen haben die Rostocker im ersten Spiel nach dem Jahreswechsel mit 102:85 gewonnen. Das nächste Heimspiel steigt am 9. Februar gegen die Bayer Giants Leverkusen. Dann sollen erstmals seit sechs Partien wieder Fans dabei sein, hoffen die Rostocker. Rostock Seawolves: Montgomery 11, Nelson 15, De Oliveira Neto 1, Schmundt 2, Carter 14, Ilzhöfer 5, Roland 4, Gloger 9, Theis 13, Jost 3, Pearson 12, Loesing 6. Jetzt abstimmen für die Rostock Seawolves bei der NNN-Sportlerwahl 2021! ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.