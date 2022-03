Basketball in Rostock : 88:109 – Seawolves kassieren klare Pleite bei den Tigers Tübingen

Die Norddeutschen geraten bereits früh in Rückstand und laufen dieser Hypothek hinterher. Dennoch bleiben sie weiterhin Spitzenreiter der 2. Bundesliga ProA.

Rostock | Siebente Saisonpleite für die Rostock Seawolves in der 2. Bundesliga ProA: Nach dem 83:97 in der Hinrunde unterlag der Spitzenreiter auch im Rückspiel dem neuen Zweiten Tigers Tübingen mit 88:109 (14:29, 24:26, 27:25, 23:29). Ähnliches passierte den Hansestädtern, die in den Play-offs den Aufstieg in die 1. Basketball-Bundesliga (BBL) anstreben, zuvor...

