Basketball : Rostock Seawolves gegen Medipolis Jena: Mehr Top-Spiel geht nicht

Am Donnerstag treffen in der Rostocker Stadthalle der Zweite auf den Ersten in der 2. Bundesliga ProA – leider ohne Zuschauer.

Rostock | Spitzenspiel Zweiter gegen Erster: Mehr geht nicht am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Rostocker Stadthalle beim Duell der Rostock Seawolves gegen Medipolis SC Jena. Leider muss die Partie ohne Fans stattfinden. Zuschauer sind wegen der aktuellen Corona-Lage nicht zugelassen. Dabei hätten die Wölfe mehr Karten als Plätze in der Stadthalle (4500) absetze...

