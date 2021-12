Wasserspringen : Rostock feiert in Kiew gleich drei Junioren-Weltmeister-Titel

Jette Müller und Espen Prenzyna vom WSC sind in ihrem Alter die Besten der Welt! Der 4. Dezember 2021 wird mit zweimal Gold bei den 8. JWM in Kiew in die Geschichte eingehen. Am Sonntag kam noch ein Titel für Jette dazu.

Rostock | Oh, wie ist das schön, so was hat man in nun 65 Jahren Wasserspringen in Rostock noch nicht geseh’n: Der WSC hat in Jette Müller und Espen Prenzyna zwei Junioren-Weltmeister! Der 4. Dezember 2021 wird mit zweimal Gold bei den 8. JWM in Kiew in die Geschichte eingehen. Am Sonntag kam sogar noch ein weiterer Titel für Jette dazu. Vereinsvorsitzender ...

