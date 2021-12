Eishockey in Rostock : REC Piranhas verlieren mit 1:6 gegen Tabellenführer Saale Bulls

Mit einer klaren Niederlage (1:2, 0:3, 0:1) gegen Halle sind die Ostseestädter am Freitagabend in der Eishalle Schillingallee – leider ohne Zuschauer – in das Wochenende gestartet, das am Sonntag in Herford weitergeht.

Rostock | Überraschend bot Trainer Chris Stanley statt der bisherigen Stammkeeper Lucas Di Berardo und Lukas Schaffrath mit Nils Velm aus Weißwasser (hat noch immer eine Förderlizenz) und dessen Backup Jascha Strobel zwei neue Keeper auf. Der REC nutzte seine einzige Großchance im ersten Drittel und ging durch Jesse Dudas 1:0 in Führung, doch die „Zwangspaus...

