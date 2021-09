Eishockey in Rostock : REC Piranhas unterliegen 17 Sekunden vor Ende der Verlängerung

Am Ende hieß es 2:3. Dabei hatten sie am Sonntagabend in der Partie des Nord-Ost-Pokals gegen die Icefighters Leipzig Chancenvorteile. Trainer Christopher Stanley war mit der Leistung „insgesamt zufrieden“.

Rostock | Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs unterlagen am Sonntagabend im Nord-Ost-Pokal nach dem 4:1 im Hinspiel diesmal den Icefighters Leipzig mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Der REC fing in der heimischen Eishalle Schillingallee sowohl im ersten als auch im zweiten Drittel gut an. Dante Hahn hatte schon in der ersten Überzahl ein...

