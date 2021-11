Eishockey in Rostock : REC Piranhas am Freitagabend gegen Meister Hannover Scorpions

Am Sonntag ab 16 Uhr sind sie in der Oberliga Nord bei den Black Dragons Erfurt zu Gast. Schwere Aufgaben, doch die Ostseestädter wollen eine neue Siegesserie starten.

Rostock | Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs (10./18 Punkte) treffen am Freitag um 20 Uhr in der Eishalle Schillingallee auf den Meister der Oberliga Nord, die Hannover Scorpions (3./37), und gastieren am Sonntag ab 16 Uhr bei den Black Dragons Erfurt (9./21). Vorigen Sonntag riss beim 3:4 gegen Spitzenreiter Tilburg Trappers die tolle Serie von fünf...

