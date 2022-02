Eishockey in Rostock : Die Piranhas treffen am Freitagabend auf die Hannover Scorpions

Nach vier coronabedingten Absagen in Serie geht es für den REC nun endlich weiter in der Oberliga Nord. Es sind sogar wieder Zuschauer in der Eishalle Schillingallee erlaubt.

Rostock | Am Freitag um 20 Uhr sind die Hannover Scorpions (2./88) in der Eishalle Schillingallee zu Gast. Dann sind auch wieder bis zu 480 Zuschauer zugelassen. Am Sonntag tritt der REC um 16 Uhr bei den Black Dragons Erfurt (8./52) an. Hannover Scorpions bis jetzt unschlagbar für den REC Die Freitags-Gäste erwiesen sich für die Ostseestädter in diese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.