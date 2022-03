Eishockey in Rostock : Chris Stanley tobt: „Das war von vorne bis hinten eine Frechheit“

Der Trainer muss mit ansehen, wie seine REC Piranhas – obwohl in exakt der gleichen Aufstellung wie beim 12:2 gegen Krefeld – am Freitag in der Oberliga Nord gegen das Schlusslicht Hammer Eisbären mit 1:4 verlieren.

Rostock | Im ersten Drittel agierte der REC nicht annähernd so spielfreudig und torhungrig wie noch am Mittwoch. Die nur mit zehn Feldspielern angetretenen Gäste spielten clever und effizient. Die Rostocker indes vergaben ihre Chancen (von Ungern-Sternberg gehalten/4., Koopmann an den Außenpfosten/ 7.). Insgesamt wirkte es eher uninspiriert, was die Gastgeber a...

