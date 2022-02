Eishockey in Rostock : Piranhas am Freitag in Herne und am Sonntag gegen Krefeld

„Drei Spiele in fünf Tagen mit kleiner Aufstellung, das Wochenende wird wieder eine mentale und körperliche Herausforderung“, sagt REC-Chris Stanley. Vizepräsident Christian Trems: „Wir hoffen auf weitere Rückkehrer.“

Rostock | Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs (9./44 Punkte) setzen ihr Programm in der Oberliga Nord am Freitag um 20 Uhr bei den Herner EV Miners (6./ 78) sowie am Sonntag um 19 Uhr in der Eishalle Schillingallee gegen den Krefelder EV 81 (13./29) fort. Am Mittwoch zeigte ein REC-Rumpfkader beim 2:6 bei den Hannover Indians eine über weite Strecken ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.