Eishockey in Rostock : REC Piranhas vergrößern ihren Vorsprung von einem auf vier Punkte

Sie gewannen in der Oberliga Nord am Freitagabend bei den Moskitos Essen mit 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). Sonntag um 19 Uhr geht es in der Eishalle Schillingallee gegen den gleichen Kontrahenten weiter.

Rostock | Die Gäste mussten neben dem verletzten Kevin Lavallée sowie Dante Hahn (überzähliger Kontingentspieler) auf die erkrankten Constantin Koopmann und Mark Ledlin verzichten. Die REC Piranhas sind Kandidat der NNN-Sportlerumfrage. Zur Abstimmung Dennoch beendete der REC ein ausgeglichenes erstes Drittel mit Chancen auf beiden Seiten mit einer 1:0-Führung. Diese entsprang einem tollen Konter über Sean Morgan und Tom Pauker, es traf August von Ungern-Sternberg – sein 33. Saisontor. Mannschaftsleiter Raik Palmer: „Beide Teams spielen mit offenem Visier und sind jeweils sehr aktiv. Wir führen jedoch nicht unverdient.“ Sean Morgan kassiert einen Check in die Magengegend Im Mitteldurchgang machte Essen mehr Druck und kam verdient zum Ausgleich, als die Piranhas gerade eine Unterzahlsituation überstanden hatten. Zudem gerieten die Gäste durch weitere Strafen gegen sich unter Druck. Verteidiger Sean Morgan kassierte einen Check in die Magengegend und konnte nicht weiterspielen. „Die Moskitos waren jetzt schon das druckvollere Team, wir lauern aktuell auf Konter. Es wird sicher auch eine Kraftfrage“, schätzte Raik Palmer ein. Gianluca Balla trifft ins leere Tor der Moskitos Letztlich machte der REC durch Kilian Steinmann das „Game Winning Goal“ zum 2:1. Als die Gastgeber ihren Torwart vom Eis nahmen und dafür einen zusätzlichen Feldspieler brachten, rundete Gianluca Balla mit Schuss ins leere Gehäuse ab, und das in Unterzahl. Das 4:1 veredelte den Sieg – die Piranhas, auf dem letzten Pre-Play-off-Platz liegend, erhöhten damit ihren Vorsprung auf den Verfolger von einem auf vier Punkte. REC hat am Ende das Spiel- und Scheibenglück auf seiner Seite Raik Palmer: „Das Powerplay-Tor zum 2:1 war heute entscheidend. Hinten raus haben wir dann eine tolle kämpferische Leistung gezeigt und auf die Fehler der Essener gelauert. Der Sieg gibt natürlich viel Kraft und Mut für Sonntag. Auch das wird sehr schwer. Beide Mannschaften sind sich heute auf Augenhöhe begegnet, wir aber hatten am Ende das Spiel- und Scheibenglück auf unserer Seite. Phasenweise waren die Gastgeber dem 2:2 nahe. Wir sind sehr froh über diesen wichtigen Dreier.“ Piranhas: Di Berardo (Schaffrath) – Gerstung, Kraus, Marek, Dudas, Morgan, Seckel – Balla, Pauker, Herz, Steinmann, Ladusch, von Ungern-Sternberg, Maylan, Koziol, Lenk Tore: 0:1 von Ungern-Sternberg (6./Vorlagen: Morgan, Pauker), 1:1 Huebscher (27.), 1:2 Steinmann (48./Pauker – in Überzahl), 1:3 Balla (60./Koziol, Kraus – in Unterzahl und Empty net), 1:4 Pauker (60./Steinmann, Maylan) Strafminuten: Essen 4, Rostock 10 Zuschauer: 518 ...

