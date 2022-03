Eishockey in Rostock : Die REC Piranhas lassen sich in Krefeld übertölpeln

Nach dem ersten Drittel steht es schon 1:5, das Endresultat lautet 3:7. Damit beenden die Rostocker die Hauptrunde der Oberliga Nord und treffen ab Dienstag in den Pre-Play-offs auf den Siebenten Herner EV.

Rostock | An die schwache Leistung vom 1:4 am Freitag gegen das Schlusslicht Hammer Eisbären knüpften die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Sonntag zum Abschluss der Hauptrunde der Oberliga Nord beim Krefelder EV 81, den sie kürzlich zu Hause noch 12:2 geschlagen hatten, im ersten Drittel nahtlos an. Am Ende hieß es 3:7 (1:5, 1:1, 1:1). Die Gäste, de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.