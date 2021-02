Eishockey in Rostock : Piranhas mit einem katastrophalen Start in das Spiel

Nach dem frühen 0:3-Rückstand war am Freitag gegen die Tilburg Trappers fast schon alles gelaufen – am Ende hieß es 3:8.

Rostock | Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs trafen am Freitagabend in der Eishalle Schillingallee auf die Tilburg Trappers und unterlagen dem Serienmeister der Oberliga Nord mit 3:8 (1:4, 1:2, 1:2). Am Sonntag ab 17 Uhr gastiert der REC bei den Crocod...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.