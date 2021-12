Eishockey in Rostock : Die REC Piranhas müssen diszipliniert sein und Antworten finden

Der REC steht wieder vor einem gewohnten Doppel-Spiel-Wochenende. Los geht es in der Oberliga Nord am Freitag um 20 Uhr in Herne, am Sonntag ist Krefeld zu Gast in der Eishalle Schillingallee.

Rostock | Für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs (9./21 Punkte) geht es in der Oberliga Nord am Freitag ab 20 Uhr bei den Herner EV Miners (7./29) und am Sonntag um 19 Uhr in der Eishalle Schillingallee gegen den Krefelder EV 81 (13./13) weiter. Herne konnte nach sechs Niederlagen in Folge, wobei das 0:7 in Rostock die höchste war, das Blatt wenden u...

