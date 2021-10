Eishockey in Rostock : REC Piranhas kassieren auch im dritten Spiel eine Niederlage

4:5 (1:1, 1:2, 2:2) hieß es am Sonntagabend gegen die Black Dragons Erfurt. Vorausgegangen war ein 4:11 am Freitag bei den Hannover Scorpions. Die Ostseestädter haben jetzt schon 25 Gegentore kassiert.

Rostock | 4:5 (1:1, 1:2, 2:2) gegen die Black Dragons Erfurt: Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs – ohne die verletzten Constantin Koopmann und Dante Hahn – verloren am Sonntag in der heimischen Eishalle Schillingallee auch ihr drittes Saisonspiel in der Oberliga Nord. Das 4:11 „war eine peinliche Leistung“ Die 4:11-Packung am Freitag bei den Hanno...

