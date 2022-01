Eishockey in Rostock : Nach dem ersten Drittel entwickelt der REC keinen Druck mehr

Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs haben in der Oberliga Nord am Freitagabend in der Eishalle Schillingallee gegen die defensivstarken Hannover Indians mit 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) verloren.

Rostock | Am Sonntag um 18 Uhr wollen sie auswärts endlich gegen die Icefighters Leipzig punkten (bisherige Ergebnisse in dieser Saison: A 2:7, H 0:4). Der REC diesmal personell recht komfortabel aufgestellt (17+2), und nächste Woche könnten sogar noch Kevin Lavallée nach Verletzung und der Kanadier Dante Hahn, der eingebürgert werden soll (er ist im Moment ...

