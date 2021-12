Eishockey in Rostock : Die Piranhas hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt

Dem 9:5 am Freitag gegen die EG Diez-Limburg ließ der REC am Sonntag in der Oberliga Nord ein 4:5 (2:1, 2:3, 0:1) bei den von seinem Ex-Trainer Henry Thom gecoachten Crocodiles Hamburg folgen.

Rostock | Erneut fehlten bei den Ostseestädtern Kevin Lavallée und Florian Kraus. Hinzu kam Top-Verteidiger Jesse Dudas (leichte Gehirnerschütterung) und Top-Vorbereiter Justin Maylan (grippaler Infekt). Dafür war es für den Kanadier Dante Hahn das erste Punktspiel überhaupt für Rostock. In einem ausgeglichenen ersten Drittel glichen die Gäste die Führung de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.