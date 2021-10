Eishockey in Rostock : REC Piranhas wollen ihre gerade begonnene Aufholjagd fortsetzen

Sie treffen am Freitagabend daheim auf die Crocodiles Hamburg und treten am Sonntag bei den Rockets der EG Diez-Limburg an. Die Nachwuchsmannschaften des Vereins schnitten höchst unterschiedlich ab.

Rostock | Vorigen Sonntag hat es beim 7:5 gegen Herford endlich geklappt mit den ersten Punkten für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs in der Oberliga Nord 2021/22. Damit konnten die Schützlinge von Trainer Chris Stanley zwar nicht die rote Laterne abgeben, aber zumindest den Anschluss an den Vorletzten Hammer Eisbären (ebenfalls drei Punkte) herstellen...

