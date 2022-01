Eishockey in Rostock : Wildes letztes Drittel mit sechs Toren beim 7:5-Erfolg des REC

Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs bezwangen in der Oberliga Nord die Moskitos Essen nach dem 4:1-Auswärtssieg am Freitag auch am Sonntagabend und hängten sie damit in der Tabelle deutlich ab.

Rostock | Nach dem 7:5 (0:2, 3:1, 4:2) in der Eishalle Schillingallee haben die Rostocker im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze in der Tabelle sieben Punkte Vorsprung auf den Verfolger und sind jetzt sogar Neunter. Die REC Piranhas sind Kandidat der NNN-Sportlerumfrage. Zur Abstimmung „Es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, aber unser Torwart war da, um uns im Spiel zu halten. Lucas Di Berardo war heute Abend der beste Mann auf dem Eis“, hatte REC-Chefcoach Chris Stanley nach der Freitag-Partie gesagt. Während Mark Ledlin am Sonntag ins Team zurückkehrte, fehlte erneut der erkrankte Constantin Koopmann. Sean Morgan stand ebenfalls nicht zur Verfügung (Verdacht auf Gehirnerschütterung nach in Essen „kassiertem“ Check). Im ersten Drittel umständlich, anfällig, von der Rolle Die Rostocker begannen eigentlich gut mit gehaltenen Schüssen von Tim Marek (2.) und Tom Pauker (4.), doch dann rutschte Keeper Lucas Di Berardo bei der ersten Chance der Gäste der Puck über die Fanghand – 0:1. Ledlin (6.) und Jonas Gerstung (9.) hatten Möglichkeiten zum Ausgleich, doch Moskitos-Goalie Hegmann parierte. Im Powerplay führte ein Fehler von Jesse Dudas im Aufbau zum Scheibenverlust, Essen machte in Unterzahl das 0:2. Der REC wirkte ein bisschen von der Rolle, agierte vorn zu umständlich und erwies sich hinten als anfällig. Zum Mitteldrittel nahm der Gastgeber einen Torhüter-Wechsel vor, Lukas Schaffrath übernahm und half gleich mit, zwei Unterzahl-Situationen zu überstehen. Der REC kam mit Wucht aus der Kabine und drehte zunächst das Spiel, ehe Essen noch zum 3:3 ausgleichen konnte. Wilde 20 Minuten schlossen sich an, in denen die sich steigernden Piranhas auch etwas Glück hatten (Frick an die Latte/53.), doch ging der Sieg in einem nicht schönen, jedoch spektakulären Spiel am Ende so in Ordnung. Und so siegten die Piranhas in Essen mit 4:1 Piranhas: Di Berardo, ab 2. Drittel Schaffrath – Gerstung, Kraus, Marek, Dudas, Seckel – Balla, Pauker, Herz, Steinmann, Ledlin, Ladusch, von Ungern-Sternberg, Maylan, Koziol, Lenk Tore: 0:1 Saccomani (4.), 0:2 McLeod (12. – in Unterzahl), 1:2 Maylan (23./von Ungern-Sternberg, Dudas), 2:2 Gerstung (34./Maylan, Koziol), 3:2 Maylan mit tollem Alleingang (34./Dudas), 3:3 Glemser (35.), 4:3 von Ungern-Sternberg (43./Maylan, Dudas), 4:4 Glemser (49.), 5:4 von Ungern-Sternberg (53:06/Maylan, Dudas – in Unterzahl), 5:5 de Wit (53:36), 6:5 Ledlin (53:58), 7:5 Koziol (60./Balla, Pauker – Empty net) Strafminuten: Rostock 10, Essen 6 Minuten Das sagt der Trainer ...

