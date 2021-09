Handball in Rostock : RHC am Sonnabend kompakt in der Fiete-Reder-Halle Marienehe

Die erste Frauenmannschaft bestreitet in der 3. Liga gegen den Thüringer HC II um 18.30 Uhr das Hauptspiel. Davor spielt bereits das Juniorteam in der Oberliga Ostsee-Spree, die B-Jugend debütiert in der Regionalliga.

Rostock | Kompakt präsentiert sich der weibliche Rostocker Leistungs-Handball am Sonnabend in der Fiete-Reder-Halle Marienehe. Für die Tageskarte von 15,00 Euro (nur Hauptspiel: 7,00 Euro) kann man unter den geltenden Corona-Bedingungen als Zuschauer dabei sein. Sophie Powierski bat um Auflösung ihres Vertrages Höhepunkt des Tages ist das erste Drittliga-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.