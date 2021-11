Judo in Rostock : Annika Würfel schrammt nur knapp an der Bronzemedaille vorbei

Die 21-Jährige vom VfK Bau Rostock wird beim Grand Slam in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku Fünfte. Das, obwohl sie selber aussagte „in letzter Zeit vom Kopf und Körper her nicht zu 100 Prozent fit“ zu sein.

Rostock | Obwohl sie sich „ehrlich gesagt in letzter Zeit vom Kopf und Körper her nicht zu 100 Prozent fit“ fühlte, zeigte Judoka Annika Würfel vom VfK Bau am Freitag beim Grand Slam in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku noch einmal eine sehr gute Leistung. Zum Wettkampf-Abschluss eines für sie erfolgreichen Jahres 2021 wurde sie in der Gewichtsklasse b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.