Judo in Rostock : Annika Würfel hofft auf ihren dritten Sieg auf der World Tour

Großes Ziel der 21-Jährigen vom VfK Bau ist es, eine Platzierung zu erreichen, also unter die besten Sieben zu kommen. Am Freitag geht sie in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm an den Start.

Rostock | Annika Würfel strebt ihren dritten Sieg auf der World Tour der International Judo Federation (IJF) an: „Das nehme ich mir vor, ja. Mein großes Ziel ist es, eine Platzierung zu erreichen (Ränge eins bis sieben – d. Red.)“, sagt die 21-Jährige vom VfK Bau Rostock vor dem Grand Slam in Zagreb. Ihre Kategorie bis 52 Kilogramm (Halbleichtgewicht) ist am Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.