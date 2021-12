Laufen in Rostock : „MaraTom“ Gröschel unterbietet die WM-Norm um 27 Sekunden

Nach exakt 2:11:03 Stunden beendet der Rostocker vom TC FIKO den Valencia-Marathon an Position 26. Schneller war er nie zuvor: „Ich bin einfach überglücklich. Alle Strapazen und Entbehrungen haben sich gelohnt.“

Rostock | Sonntag Vormittag beim Marathon in Valencia: Tom Gröschel zieht in die im Komplex „Ciudad de las Artes y las Ciencias“ gelegene Zielgerade ein. Noch ein kurzer Blick auf sein Lauf-Chronometer. Trotz der Strapazen der fast geschafften 42,195 Kilometer kommt bereits hier ein leichtes Lächeln in sein Gesicht. Noch 100 Meter sind zu laufen. Der Läufer vom...

