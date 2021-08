Beachsoccer : Rostocker Robben gehen als Tabellenführer ins Final Four 33305417

Der 1. FC Versandkostenfrei verpasst trotz guter Ausgangsposition hingegen das Heimspiel in Warnemünde.

München | Als Tabellenführer haben die Rostocker Robben das Final Four um die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft in Warnemünde erreicht. Am letzten Sammelspieltag der Saison am vergangenen Wochenende in München reichten Siege gegen den Hamburger SV (6:5) und die Beach Royals Düsseldorf (6:4) sowie eine Niederlage im Neunmeterschießen gegen den Ibbenbürener BSC (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.