Deutsche Beachsoccer-Liga : Die Rostocker Robben und Versandkostenfrei mischen vorne mit

Die beiden Vereine aus Rostock holten am Wochenende jeweils drei Siege beim zweiten Spieltag in Düsseldorf.

Rostock | Gelungenes Wochenende für die beiden Rostocker Vereine in der Deutschen Beacsoccer-Liga. Die Robben verteidigten mit drei Siegen gegen Real Münster (6:5), Sandball Leipzig (8:1) und Hertha BSC (6:3) souverän die Tabellenspitze und liegen klar auf Kurs Final Four in Warnemünde. Doch auch der 1. FC Versandkostenfrei schob sich durch Erfolge gegen Sandba...

