Rostocker Ruderer im Einsatz : Simon Klüter hofft, die Favoriten ärgern zu können

Zum Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft trifft er beim Weltcup auf dem Luzerner Rotsee auf Hammer-Konkurrenz.

Rostock | Simon Klüters erster Einsatz für Deutschland im A-Bereich steht bevor – und das gleich auf dem Rotsee in Luzern, im „Mekka des Ruderns“: Nach seinem Sieg im Leichtgewichts-Einer bei der Kleinbootüberprüfung im April in Hamburg darf der für seinen Heimatverein Mannheimer RV Amicitia von 1876 startende 25-Jährige mit Hauptwohnsitz in Rostock in eben die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.