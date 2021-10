Shorttrack in Rostock : Für Adrian Lüdtke ist der Weltcup in Peking fast schon zu Ende

„Großartig viel habe ich nicht mehr zu tun“, sagt der Rostocker nach dem Auftakt am Freitag. Nach seiner Fußverletzung konzentriert er sich bereits auf die nächste Station am kommenden Wochenende in Nagoya.

Rostock | Es war fast zu befürchten: Für Shorttracker Adrian Lüdtke vom ESV Turbine ist, nachdem er sich vor kurzem eine Kapselverletzung im rechten Fußgelenk zuzog, der Weltcup-Auftakt in Peking – zugleich erste Qualifikation für Olympia 2022 an gleicher Stelle – nach dem ersten Tag schon so gut wie vorbei. „Großartig viel habe ich nicht mehr zu tun. Morgen...

