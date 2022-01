Stadtsportbund : Rostocker Sportvereine zeigen großes Interesse an kostenlosem Corona-Schnelltest

Innerhalb der ersten 48 Stunden wurden vom Stadtsportbund bereits mehr als 10 000 Tests an Rostocker Sportvereine vergeben.

Rostock | Mitte der Woche erhielt der Stadtsportbund (SSB) nach langem, zähem Ringen endlich kostenlose Schnelltest-Kapazitäten für den organisierten Vereinssport in Rostock. Insgesamt 31 500 Tests wurden vom Landessportbund geliefert. Herausfordernd war bereits die Einlagerung der Testkapazitäten, da viel Platz benötigt wurde. „Unser Kellerraum ist nun bis zur Decke mit Testkits gefüllt. Ich gehe aber davon aus, dass die Nachfrage hoch ist und die Abholung zügig erfolgt“, so Lennart Pentzek, Vereinsberater beim SSB. Weiterlesen: Jetzt abstimmen bei der NNN-Sportlerwahl 2021 In der Tat war der Andrang riesig. Innerhalb der ersten 48 Stunden wurden bereits mehr als 10 000 Tests an Rostocker Sportvereine vergeben. Die enorme Nachfrage zeigt, wie hoch der Bedarf im Vereinssport ist. Durch die Testkapazitäten können nun für einen längeren Zeitraum dauerhaft Sportangebote gesichert und gleichzeitig ein Beitrag zum Schutz der Bevölkerung geleistet werden. In den nächsten Tagen geht die Ausgabe ungebremst weiter. Die enorme Nachfrage zeigt, wie hoch der Bedarf an Testkapazitäten im Vereinssport ist. Durch die nun zur Verfügung stehenden kostenlosen Testkapazitäten können für einen längeren Zeitraum dauerhaft Sportangebote gesichert und gleichzeitig durch konsequentes Testen ein Beitrag zum Schutz der Bevölkerung geleistet werden. „Aktuell arbeiten wir wie in einem Logistikzentrum für Corona-Schnelltest“, so das Fazit von Lennart Pentzek. Hansa verzichtet zugunsten anderer Vereine auf Schnelltests Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an den Landessportbund MV, der die Bitte des Stadtsportbundes aufgegriffen hat und sich für die kostenlose Bereitstellung der Tests engagiert hat. Danke auch an den FC Hansa Rostock, der frühzeitig signalisiert hat, andere, eigene Testkapazitäten zu nutzen. So konnte für alle anderen Vereine die Anzahl an Tests deutlich erhöht werden. Weiterlesen: Mehr Sport aus Rostock und Umgebung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.