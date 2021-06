Triathlon in Rostock : Thomas Winkelmann wird Europameister im Aquathlon

Bei den Europe Multisport Championships im Rahmen der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee lag er in der Altersklasse 35-39 nach dem Rennen über 1000 Meter Schwimmen und 5000 Meter Laufen vor zwei Österreichern ganz vorn.

Rostock | Thomas Winkelmann von der TG triZack Rostock hat am Donnerstagabend bei den Europe Triathlon Multisport Championships im Rahmen der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee im Aquathlon den Europameister-Titel in der Altersklasse 35-39 gewonnen. Nach 1000 Metern Schwimmen und 5000 Metern Laufen verwies er in 33:19 Minuten die Österreicher Thomas Thalhammer (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.