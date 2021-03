Rostocker im Höhentraining : Tom Gröschel ist ins „Home of Champions“ zurückgekehrt

Für den Traum von der Teilnahme am olympischen Marathonlauf in Sapporo schuftet „MaraTom“ wieder in Kenia.

Rostock | Tom Gröschel hat wieder im „Home of Champions“ eingecheckt. In der Höhe von über 2000 Meter des kenianischen Iten will sich der Deutsche Marathon-Meister der Jahre 2018 und 2019 die nächsten Wochen auf das am 11. April in Hamburg unter dem Motto „Der schnellste Weg nach Tokio“ stattfindende Rennen ausgewählter internationaler Elite-Läufer vorbereiten....

