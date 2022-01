TSC Rostock 1957 : Lisa Dethloff steht abermals vor einem „Double-Jahr“

Die hiesigen Vertreter/innen des Flossenschwimmens (FS) und Orientierungstauchens (OT) haben den Blick nach vorn gerichtet und nehmen sich für das Jahr 2022 die Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften vor.

Rostock | In beiden Disziplinen stehen 2022 wichtige internationale Titelkämpfe auf dem Programm: Junioren-Europameisterschaften im FS (20. bis 26. Juni in Poznan), FS-WM in Cali (Kolumbien/18. bis 23. Juli) sowie 30. Senioren- und 13. Junioren-EM im OT (28. August bis 4. September im ungarischen Gyékényes). Lisa Dethloff steht auf der Kandidatenliste der NN...

