Wasserspringen in Rostock : Bundesstützpunkt-Coach Michail Sachiasvili im Reisestress

Nächste Station des Deutsch-Griechen ist das vereinsinterne Trainingslager in der 1300 Auto-Kilometer entfernten EM-Stadt Rijeka. Dort will er mit seinen Schützlingen an den technischen Feinheiten der Sprünge arbeiten.

Rostock | Bundesstützpunkt-Trainer Michail Sachiasvili im Stress. Am frühen Sonntagnachmittag bei den Deutschen Sommer-Meisterschaften im Wasserspringen noch als Wertungsrichter Synchron Turm Herren im Einsatz, anschließend bei der Team-Beratung zur Nominierung des Aufgebotes des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die Olympischen Spiele. Erst am frühen Abend...

