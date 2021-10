Fußball-Landesliga : SV Hafen rutscht nach 0:4 erstmals auf einen Abstiegsplatz

Während am 9. Spieltag Doberan und Graal-Müritz weiter punkteten, steht der SV Hafen Rostock durch das 0:4 gegen Spitzenreiter VfL Bergen – dritte Niederlage in Folge – erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz.

Rostock | FSV Bentwisch II – Doberaner FC 1:1 (1:0) Martin Tiede (Bentwisch II): Wie erwartet war es das schwere Spiel gegen eine Mannschaft, die unverständlicherweise da unten drin steht. Wir konnten in einer guten ersten Halbzeit genau das umsetzen, was wir besprochen hatten, um es Doberan schwer zu machen, und belohnten uns mit einem Tor. Leider konnten w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.