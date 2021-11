Fußball-Landespokal : Der „ewige“ Jan Rudlaff schießt Pastow zum 1:0 gegen Förderkader

Zwei Mannschaften aus Rostock und Umgebung erreichten am Sonnabend bereits das Viertelfinale im Lübzer Pils Cup und können Nachfolger des FC Hansa werden – weitere vier haben am Sonntag noch die Chance.

Rostock | Titelverteidiger FC Hansa nimmt in dieser Saison als Aufsteiger in die 2. Bundesliga nicht am Wettbewerb teil. Penzliner SV (Verbandsliga) – Rostocker FC (Tabellenführer der Oberliga Nordost/Nord) 0:5 (0:2) Dinalo Adigo (RFC): Wir haben diese Aufgabe souverän gelöst. Unser Gegner, ein gestandener Verbandsligist, hat auf seinem Heimplatz in der V...

