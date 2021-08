Ringen in Rostock : Gastgeber rechnen sich Chancen auf zwei oder drei Medaillen aus

Der SV Warnemünde richtet von Freitag bis Sonntag die Deutschen Meisterschaften der männlichen A-Jugend im Ringen in der Disziplin Griechisch-Römisch aus. Gleich fünf Lokalmatadoren vom SVW und PSV Rostock nehmen teil.

Rostock | Zum dritten Mal nach 2016 (männliche B-Jugend Freistil) und 2018 (weibliche Jugend) finden in der Sporthalle Warnemünde Deutsche Nachwuchs-Meisterschaften im Ringen statt: Von Freitag bis Sonntag tritt die männliche A-Jugend (Jahrgänge 2004 bis 2006) in der Disziplin Griechisch-Römisch an. Gekämpft wird in elf Gewichtsklassen von 42 bis 110 Kilogra...

