Volleyball in Rostock : SV Warnemünde II mit sicherer Abwehr und hohem Angriffsdruck

Die Ostseestädter holten sich mit einem 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 25:22) bei den PSV 90 Dessau Volleys die nächsten Siegpunkte in der 3. Liga Nord. Die Damen des SVW schlugen in der Regionalliga Nord den VC Greifswald.

Rostock | Ziel der Volleyball-Männer des SV Warnemünde II ist es, in der 3. Liga Nord die Endrunde der sechs besten Vertretungen zu erreichen. Der Start dafür in der Vorrunde 2 war bisher fast optimal. Die Ostseestädter holten sich nach dem 3:2-Erfolg in eigener Halle gegen Preußen Berlin jetzt bei den PSV 90 Dessau Volleys mit einem 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 2...

